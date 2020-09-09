Светлана Тихановская: Лукашенко просто боится

Светлана Тихановская в своём Телеграм сделала новое заявление, в котором дала оценку поступкам Лукашенко. Она написала, что президент РБ попросту боится провести переговоры с оппозицией. Поэтому и совершает все действия, направленные против оппозиционеров.