Светлана Тихановская в своём Телеграм сделала новое заявление, в котором дала оценку поступкам Лукашенко. Она написала, что президент РБ попросту боится провести переговоры с оппозицией. Поэтому и совершает все действия, направленные против оппозиционеров.
"Несомненно, Лукашенко боится переговоров и пробует таким образом парализовать работу координационного совета, запугать его членов. Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять", — говорится в заявлении Тихановской
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