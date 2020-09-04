Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.

Видео выступления разместил в своем ТГ-канале юрист Илья Ремесло, сопроводив его комментарием: "Геннадий Андреевич "зюганул".

Повествуя о том, как Россия "трижды прикрывала Европу", глава КПРФ напомнил об Орде, наступлении Наполеона и зверствах фашистов. Завершил свой экскурс в историю Зюганов словами: