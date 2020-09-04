Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.
Видео выступления разместил в своем ТГ-канале юрист Илья Ремесло, сопроводив его комментарием: "Геннадий Андреевич "зюганул".
Повествуя о том, как Россия "трижды прикрывала Европу", глава КПРФ напомнил об Орде, наступлении Наполеона и зверствах фашистов. Завершил свой экскурс в историю Зюганов словами:
"Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь".
Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.