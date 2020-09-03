Лукашенко не верит: президент РБ заявил, что Меркель говорит неправду

Александр Лукашенко рассказал российскому премьер-министру о том, что белорусская сторона перехватила разговор Польши и Германии. Из разговора стало абсолютно понятно, что любые обвинения России от Германии в деле Алексея Навального — это ложь.

Напомним, в августе Алексей Навальный во время перелёта потерял сознание и впал в кому. Сначала его направили в омскую клинику, потом перевезли в немецкую клинику Шарите". На днях Германия обвинила Россию в отравлении Навального препаратом "Новичок".