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Лидер Китая пообещал Путину "сохранять правду" о Второй мировой войне

Политика

Лидеры России и Китая обменялись поздравлениями по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.

Лидер Китая пообещал Путину

В поздравительном послании Си Цзиньпин отметил, что 75 лет назад китайцы и Советский Союз одержали победу в войне против Японии и провозгласили окончательную победу в мировой войне с фашизмом.

"Во время войн в Азии, Европе, Африке и Океании более 100 миллионов человек были убиты — это самая страшная цена за всю историю человечества. Китай и Россия, как главные поля битвы в Азии и Европе, понесли огромные жертвы и внесли решающий исторический вклад в победу. Народы двух стран сражались бок о бок, вместе проливая кровь. Это стало основой крепкой дружбы, которая заложила прочный фундамент для высокого уровня развития отношений между двумя странами", — написано в послании китайского лидера (цитата Синьхуа).

Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут важную ответственность за развитие мира во всем мире:

"Я хотел бы продолжать работать вместе с вами над делом сохранения памяти о той большой войне. И в ознаменование 75-й годовщины Победы над фашизмом рад возможности привести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества, вместе с международным сообществом твердо отстаивать победные результаты Второй мировой войны и международную справедливость, активно поддерживать и практиковать многосторонность, способствовать созданию сообщества человеческих судеб, чтобы будущие поколения пользовались прочным миром, общей безопасностью и общим процветанием в мире".

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