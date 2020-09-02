Мишустин рассказал о выполнении социальных обязательств

Все социальные обязательства правительство России выполнило. Итоги первого полугодия подвели в кабинете министров. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, коронавирус не помешал достичь поставленных целей.

"Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его (бюджета — прим. ред.) сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции — все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика, люди получили существенную дополнительную помощь", — заявил глава правительства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за неизрасходованные остатки бюджета руководители министерств, агентств, комитетов и ведомств будут отвечать лично. В прошлом году был большой объём недоинвестированных средств, заложенных в бюджете. Мишустин подчеркнул, что к концу года должны быть оплачены все государственные контракты, выделены все обещанные субсидии предприятиям, регионам перечислены запланированные межбюджетные трансферты.