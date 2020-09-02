Все социальные обязательства правительство России выполнило. Итоги первого полугодия подвели в кабинете министров. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, коронавирус не помешал достичь поставленных целей.
"Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его (бюджета — прим. ред.) сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции — все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика, люди получили существенную дополнительную помощь", — заявил глава правительства.
Ранее "Правда.Ру" писала, что за неизрасходованные остатки бюджета руководители министерств, агентств, комитетов и ведомств будут отвечать лично. В прошлом году был большой объём недоинвестированных средств, заложенных в бюджете. Мишустин подчеркнул, что к концу года должны быть оплачены все государственные контракты, выделены все обещанные субсидии предприятиям, регионам перечислены запланированные межбюджетные трансферты.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.