За неизрасходованные остатки бюджеты персонально ответят руководители министерств, агентств, комитетов и других госведомств, заявил премьер Мишустин.

"В прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима. Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам. Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном вопросу исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года.