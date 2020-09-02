За неизрасходованные остатки бюджеты персонально ответят руководители министерств, агентств, комитетов и других госведомств, заявил премьер Мишустин.
"В прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима. Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам. Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном вопросу исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года.
Власти обеспечили сбалансированное выполнение федерального бюджета в период пандемии, сказал Мишустин.
"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", — сказал премьер, назвав позитивной законодательную возможность перераспределения неэффективных расходов.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.