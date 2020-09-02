Премьер-министр России посетит Белоруссию

Михаил Мишустин отправится в рабочую поездку в Белоруссию. Премьер-министр России приедет в Минск 3 сентября. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", — сообщил министр иностранных дел России.

В ближайшие две недели запланирована и встреча на высшем уровне. Ожидается, что в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", — пояснил Лавров.

Сегодня сам Сергей Лавров встречается с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Глава МИД Белоруссии прибыл в Москву.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по словам Лаврова, у российских дипломатов пока нет повода для встречи с белорусской оппозицией. Как он отметил, в действиях оппозиции "чётко видны антироссийские настроения".