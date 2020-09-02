Михаил Мишустин отправится в рабочую поездку в Белоруссию. Премьер-министр России приедет в Минск 3 сентября. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", — сообщил министр иностранных дел России.
В ближайшие две недели запланирована и встреча на высшем уровне. Ожидается, что в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", — пояснил Лавров.
Сегодня сам Сергей Лавров встречается с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Глава МИД Белоруссии прибыл в Москву.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, по словам Лаврова, у российских дипломатов пока нет повода для встречи с белорусской оппозицией. Как он отметил, в действиях оппозиции "чётко видны антироссийские настроения".
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.