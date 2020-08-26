Лидер оппозиции Белоруссии выразила мнение, что только белорусский народ может и должен решать, как ему жить. Это и есть демократия. Тогда как другие страны не должны никоим образом влиять на положение дел в стране.
"Мы хотим жить в демократической стране, и только от нас это зависит, это наша воля, я думаю, ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа", — заявила Тихановская.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.