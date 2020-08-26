Тихановская: вмешательство других стран недопустимо

Лидер оппозиции Белоруссии выразила мнение, что только белорусский народ может и должен решать, как ему жить. Это и есть демократия. Тогда как другие страны не должны никоим образом влиять на положение дел в стране.