Политика Польши в отношении Белоруссии: будет ли нападение

Кшиштоф Щерский твердо заявил, что Польша не намерена никоим образом вмешиваться в дела Белоруссии. И тем более не планируется никаких силовых действий и нарушений государственных границ.

"Соблюдение международного права является, на наш взгляд, основой мира во всем мире. Фундаментом этого закона — принцип суверенитета и территориальной целостности государств", — заявил президент Польши.

Напомним, ранее президент Белоруссии на одном из митингов обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.