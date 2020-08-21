Россия отправит Мексике вакцину от коронавируса

Россия приняла решение о поставке в Мексику 2 тыс. доз новой вакцины, "Спутник V". Как только вакцина будет доставлена, начнутся медицинские испытания.

Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что готов сделать прививку российской вакциной. Он, как и российские учёные, полностью уверен в её безопасности.

Уже более двух десятков стран дали заявку на приобретение новой вакцины. Её создали и зарегистрировали в России. Основой выступила вакцина против Эболы. И одной из первых в вакцинации поучаствовала дочь президента России Владимира Путина.