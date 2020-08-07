Эксперт: наличие муниципального фильтра оскорбляет систему выборов

Кандидатам от КПРФ отказали в регистрации на губернаторских выборах в пяти регионах России. Это произошло в Камчатском крае, Севастополе, Республике Коми, Еврейской АО.

Все они не прошли муниципальный фильтр.

"Я думаю, что вообще наличие муниципального фильтра оскорбляет саму систему выборов. Выборы — это достояние избирателей, а не каких-то депутатов, которые могут отсекать или не отсекать кого-то. Пока система будет такой, как сегодня, она будет просто провоцировать то, что выборы не дают необходимого импульса к обновлению политической элиты, которое они обязаны делать. И это мы еще раз видим, когда кандидатам отказывают по причинам, которые никак не могут быть связаны с настроениями избирателей", — прокомментировал ситуацию эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Напомним, выбирать губернаторов в России будут три дня — с 11 по 13 сентября. За три дня в стране выберут 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний, депутатов 22 городских дум.