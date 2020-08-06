Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал единственную черту российского президента Владимира Путина, которая ему не нравится — это недоверчивость. Об этом пишет РИА Новости.
Вместе с тем, по словам Лукашенко, для политика, а тем более — лидера государства — это отличное качество, и он сам бы хотел им обладать.
"Он не похож на других. Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет", — признался президент Белоруссии в беседе с Дмитрием Гордоном.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.