Лукашенко рассказал, какая черта ему не нравится в Путине

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал единственную черту российского президента Владимира Путина, которая ему не нравится — это недоверчивость. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем, по словам Лукашенко, для политика, а тем более — лидера государства — это отличное качество, и он сам бы хотел им обладать.