Путин упростил получение гражданства РФ иностранцами

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцам, имеющим детей старше 18 лет, будет доступна упрощенная процедура получения гражданства РФ.

Напомним, что до этого право на получение российского гражданства имели иностранцы со взрослыми нетрудоспособными детьми-россиянами. Теперь это требование отменили.

Что даст новый закон?

Предполагается, что нововведения позволят привлечь в российскую экономику больше трудовых ресурсов.

Иностранцы, получающие российский паспорт, также должны будут пройти дактилоскопическую регистрацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше 215 тысяч иностранцев получили российское гражданство с начала года. Согласно данным Министерства внутренних дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений по вопросам получения гражданства России выросло в 2,5 раза.