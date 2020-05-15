Иностранцы массово получают российское гражданство

Больше 215 тысяч иностранцев получили российское гражданство с начала года. Данные приводятся за период с января по апрель.

Как сообщает Министерство внутренних дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений по вопросам получения гражданства России выросло в 2,5 раза.

Напомним, что в России упростили процедуру получения гражданства. Так, граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии могут теперь не жить в России пять лет, чтобы получить паспорт РФ. Также им не нужно раскрывать свои источники дохода.

Российское гражданство не дает право на пособия. Материнский капитал, если ребенок рожден за пределами нашей страны, тоже не положен. Новые граждане РФ могут рассчитывать на пенсию по старости в 6000 рублей.

Сейчас в Госдуме рассматривают новый законопроект, который предполагает получение вида на жительство в России при покупке недвижимости в стране. Инициативу продвигает минэкономразвития. По мнению специалистов министерства, новый закон поможет России стать более привлекательной для инвесторов. Если документ будет утвержден, он может вступить в силу уже в середине следующего года.