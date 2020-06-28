Общественный штаб: прозрачность голосования по поправкам обеспечена

Многоступенчатая система контроля, техническое оснащение избирательных участков и присутствие независимых наблюдателей исключают нарушения и фальсификацию итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как заявили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, основная задача — соблюдение чистоты и прозрачности народного волеизъявления — достигнута.

Максимальная открытость голосования создается в первую очередь за счет регулярного информирования граждан о ходе голосования и работе Общественного штаба. За ходом плебисцита внимательно следят независимые наблюдатели — в общей сложности в Москве работает порядка 21 500 человек, заявленных для наблюдения от НКО и общественных организаций. Своих наблюдателей выдвинули также парламентские партии.

Непосредственно от Общественного штаба контроль также осуществляют видеонаблюдатели, которые отслеживают возможные нарушения на установленных в видеоцентре экранах. Там расположены 24 монитора для работы наблюдателей, четыре — для работы других сотрудников и гостей и еще шесть мониторов для работы руководства штаба по видеонаблюдению. Всего в работе этого подразделения задействованы порядка 140 человек.

Камеры видеонаблюдения круглосуточно следят за ситуацией на всех 3608 столичных участках. При этом каждый участок оборудован не менее чем двумя камерами, которые фиксируют все движения и разговоры. Записи будут храниться до конца голосования, чтобы в любой момент можно было проверить поступившую заявку о нарушении. В основной день голосования — 1 июля — онлайн-трансляция с избирательных участков на сайте vybor. mos.ru будет доступна всем желающим выступить в роли наблюдателя.

В случае возникновения спорных ситуаций или выявления нарушений ими оперативно начинает заниматься Группа разбора Общественного штаба. В нее входят более 15 независимых экспертов:

общественные деятели;

журналисты;

депутаты Мосгордумы;

ученые;

юристы.

Если возникает необходимость, одна из четырех мобильных групп выезжает на проблемный участок для разбора ситуации и оказания помощи — процессуальной и юридической. Как правило, мобильную группу в данном случае сопровождают журналисты.

Все сообщения о возможных нарушениях во время голосования тщательно отрабатываются, одновременно выявляются и фейки о голосовании. Процесс организован оперативно, публично и полностью соответствует букве закона. Когда в первый день голосования проект "Голос" зафиксировал 55 нарушений, детальная проверка наблюдателей подтвердила лишь два из них. К виновным в нарушениях будут применены меры административного характера.

В целом основной задачей Общественного штаба является создание максимальной открытости и публичности голосования. Для решения этой задачи штаб проводит брифинги, на которых представителям СМИ ежедневно предоставляется исчерпывающая информация о ходе выборов в Москве. Москвичи при желании могут позвонить в колл-центр Оперативного штаба и получить там консультацию по процедуре электронного голосования — уникальному эксперименту, позволяющему жителям столицы отдать свой голос дистанционно. Он дает возможность снизить нагрузку на избирательные участки, что более чем актуально в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Все перечисленные факты позволяют констатировать чистоту и законность процесса голосования, что подтверждают независимые наблюдатели, в том числе иностранные. В этом плане столица задает высокий электоральный стандарт всей стране, так как в Москве гарантирована максимальная транспарентность электорального процесса.