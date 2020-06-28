Путин оценил работу чиновников в период эпидемии

Никто из чиновников не разочаровал президента страны Владимира Путина в период эпидемии коронавируса.

Об этом глава государства сообщил лично. По его словам, госслужащие очень ответственно отнеслись к своей работе в столь сложный для страны период.