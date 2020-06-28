Никто из чиновников не разочаровал президента страны Владимира Путина в период эпидемии коронавируса.
Об этом глава государства сообщил лично. По его словам, госслужащие очень ответственно отнеслись к своей работе в столь сложный для страны период.
"Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди… Я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи. Очень ответственно относятся к своим обязанностям, меня это не может не радовать", — пояснил президент.
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