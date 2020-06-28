По состоянию на 28 июня в голосовании по внесению поправок в Конституцию России приняли участие более 30 миллионов россиян.
Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По её словам, явка составила 28,46%.
"По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории России, в том числе с учётом дистанционного электронного голосования, проголосовали 30 917 512 граждан, явка — 28,46%", — пояснила Памфилова.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.