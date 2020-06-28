Более 30 млн россиян приняли участие в голосовании по Конституции

По состоянию на 28 июня в голосовании по внесению поправок в Конституцию России приняли участие более 30 миллионов россиян.

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, явка составила 28,46%.