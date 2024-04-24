Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучший рецепт русского холодца
Алёна Водонаева ответила на сообщения по поводу смерти Лены Миро
Как приготовить шоколадные батончики из цветной капусты
Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Простой рецепт нежной курочки в духовке
Кирилл Константинов: не забудьте положить зелёнку в детскую аптечку
Самая красивая порода кошек в мире
Избавляемся от проблемы с акне: рацион, который строит кожу изнутри
Топ-3 самых умных пород собак
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом

Ветеринары ответили, что будет, если кормить кошку только сухим кормом

3:23
Зоосфера » Кошки

Сухой корм стал переворотом в питании домашних питомцев навсегда. Сегодня многие хозяева не могут представить рацион своего пушистого друга без этих хрустящих гранул. Их даже часто ставят в основу рациона кошек.

Ветеринары ответили, что будет, если кормить кошку только сухим кормом
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Тем не менее, кормление питомца исключительно сухим кормом вызывает определенные вопросы. Может ли этот тип корма удовлетворить все потребности пушистых друзей?

Сухой корм — кладезь питательных веществ для кошек

Нельзя отрицать, что приготовление кошачьей пищи в домашних условиях — не из легких. Для обеспечения полноценного рациона требуется огромное разнообразие ингредиентов и их правильные пропорции. Но если есть возможность кормить питомца готовым кормом, эти проблемы отпадают. Сухие корма для кошек, как правило, изготавливаются из подходящих продуктов, соответствующих стандартам питания. Важен правильный баланс питательных веществ.
Полнорационные корма обеспечивают полноценное и сбалансированное питание, предоставляя все необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Они могут быть основным источником питательных веществ и энергии для кошки. Кроме того, они обогащаются витаминами и минералами, которых может не хватать в домашнем рационе.

При кормлении исключительно сухим кормом нет необходимости добавлять какие-либо ингредиенты, и важно соблюдать правильные порции для кошки, адаптированные к её размеру и весу. Не все продукты одинаково полезны для кошек.

Когда можно кормить кошку только сухим кормом

Иногда рекомендуется давать животному только один вид корма. Среди сухих кормов можно найти множество профилактических и лечебных вариантов, эффективность которых зависит от правильной подачи. Во время лечения животным обычно дают только правильно подобранный сухой корм. Монодиета может быть лучшим решением для питомцев с чувствительным желудочно-кишечным трактом.
Любые изменения в рационе особо чувствительных животных не рекомендуются. В таких случаях лучше придерживаться проверенных сухих кормов, которые не навредят питомцу.

Правила кормления

Сухой корм не способствует удовлетворению потребности кошки в воде. Поэтому важно, чтобы кошка получала достаточное количество жидкости. Хотя заставить кошку пить нельзя, можно создать условия для этого, например, разместив поилку подальше от миски с едой или предоставив фонтан с водой.
Сухие корма отличаются от натуральных лакомств, поэтому для стимулирования пищевого поведения животного можно использовать интерактивные игрушки, в которых питомец должен самостоятельно добывать корм. Это помогает активизировать питомца, стимулируя его чувства и охотничий инстинкт.

Кормление исключительно одним типом корма не подходит для всех кошек. Молодым животным полезно знакомиться с различными видами пищи, что облегчит внесение изменений в их рацион в будущем. Некоторые взрослые кошки также могут ценить разнообразие в питании, поэтому иногда полезно менять вкусы еды. Важно не допустить привыкания питомца к одному корму, чтобы он мог наслаждаться разнообразием в будущем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
Польский генерал заявил, что ВСУ недосчитывает от 150 до 200 тысяч солдат
Россиянам рассказали, что желание съесть что-то кислое говорит о нехватке витамина С
Для общей пользы. Регионовед Журавлёв: объединить можно маленькие регионы России
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Оскар Кучера рассказал, что мошенники взломали его Telegram-канал
Российский рынок внедорожников: анализ ценового сегмента и лидеры продаж
В чём польза цветной капусты
Президент Белоруссии заявил, что НАТО готовилось к интервенции в Белоруссию
Это украшение для любого участка
Актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников