На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом

Ветеринары ответили, что будет, если кормить кошку только сухим кормом

3:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сухой корм стал переворотом в питании домашних питомцев навсегда. Сегодня многие хозяева не могут представить рацион своего пушистого друга без этих хрустящих гранул. Их даже часто ставят в основу рациона кошек.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Тем не менее, кормление питомца исключительно сухим кормом вызывает определенные вопросы. Может ли этот тип корма удовлетворить все потребности пушистых друзей?

Сухой корм — кладезь питательных веществ для кошек

Нельзя отрицать, что приготовление кошачьей пищи в домашних условиях — не из легких. Для обеспечения полноценного рациона требуется огромное разнообразие ингредиентов и их правильные пропорции. Но если есть возможность кормить питомца готовым кормом, эти проблемы отпадают. Сухие корма для кошек, как правило, изготавливаются из подходящих продуктов, соответствующих стандартам питания. Важен правильный баланс питательных веществ.

Полнорационные корма обеспечивают полноценное и сбалансированное питание, предоставляя все необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Они могут быть основным источником питательных веществ и энергии для кошки. Кроме того, они обогащаются витаминами и минералами, которых может не хватать в домашнем рационе.

При кормлении исключительно сухим кормом нет необходимости добавлять какие-либо ингредиенты, и важно соблюдать правильные порции для кошки, адаптированные к её размеру и весу. Не все продукты одинаково полезны для кошек.

Когда можно кормить кошку только сухим кормом

Иногда рекомендуется давать животному только один вид корма. Среди сухих кормов можно найти множество профилактических и лечебных вариантов, эффективность которых зависит от правильной подачи. Во время лечения животным обычно дают только правильно подобранный сухой корм. Монодиета может быть лучшим решением для питомцев с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Любые изменения в рационе особо чувствительных животных не рекомендуются. В таких случаях лучше придерживаться проверенных сухих кормов, которые не навредят питомцу.

Правила кормления

Сухой корм не способствует удовлетворению потребности кошки в воде. Поэтому важно, чтобы кошка получала достаточное количество жидкости. Хотя заставить кошку пить нельзя, можно создать условия для этого, например, разместив поилку подальше от миски с едой или предоставив фонтан с водой.

Сухие корма отличаются от натуральных лакомств, поэтому для стимулирования пищевого поведения животного можно использовать интерактивные игрушки, в которых питомец должен самостоятельно добывать корм. Это помогает активизировать питомца, стимулируя его чувства и охотничий инстинкт.

Кормление исключительно одним типом корма не подходит для всех кошек. Молодым животным полезно знакомиться с различными видами пищи, что облегчит внесение изменений в их рацион в будущем. Некоторые взрослые кошки также могут ценить разнообразие в питании, поэтому иногда полезно менять вкусы еды. Важно не допустить привыкания питомца к одному корму, чтобы он мог наслаждаться разнообразием в будущем.