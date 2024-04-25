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Сделка на недвижимость: 4 непредвиденных угрозы, от которых вас не спасет даже страховка

Покупка жилья: 4 скрытых угроз, которые не поддаются защите страховкой

1:13
Страхование

Покупка недвижимости представляет собой важное решение, однако, при принятии этого шага нельзя быть уверенным в окончательном результате. Даже самая тщательно продуманная сделка может оказаться неудачной из-за неожиданных обстоятельств, таких как:

Покупка жилья: 4 скрытых угроз, которые не поддаются защите страховкой
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Соседи

Неприятные соседские отношения могут сильно омрачить ваше пребывание. Постоянные конфликты и неприязнь могут сделать жизнь в собственной квартире просто невыносимой.

Налоги и коммунальные платежи

Расходы на обслуживание дома могут увеличиться по разным причинам, например, оплата услуг консьержа или установка системы видеонаблюдения, что может привести к увеличению коммунальных платежей.

Строительство по соседству

Приобретение квартиры в перспективном районе может стать проблемой, если в окрестностях начнется активное строительство. Шум и перебои с работой строительной техники могут значительно затруднить вашу жизнь.

Мошенничество

Мошенничество является непредвиденным риском даже при заключении законной сделки. Современные схемы мошенничества настолько разнообразны, что их невозможно перечислить.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Покупка жилья: 4 скрытых угроз, которые не поддаются защите страховкой
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