Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует обширное разнообразие пород собак в мире. Некоторые из них легко поддаются обучению, в то время как другие могут быть более сложными в этом отношении. Ветеринар Богдан Галкин рассказал о том, какие породы собак обычно представляют собой вызов при дрессировке.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению Галкина, одной из самых сложных к обучению являются охотничьи породы. Это обусловлено их инстинктом к охоте и преследованию добычи. Такие собаки обычно упрямы, независимы и очень активны, что делает их непригодными перед выполнением команд.

Также вызывает затруднение обучение декоративных пород собак. Они требуют простых команд и постоянного контроля, иначе могут проявить неуправляемость и капризность.

Эксперт отмечает, что ни охотничьи, ни декоративные породы не являются неумными, но их воспитание требует терпения и профессионального подхода. В этом случае рекомендуется обращаться к специалистам.

В качестве примера успешного обучения ветеринар упомянул бульдогов. Несмотря на их упрямство и настойчивость, эти собаки могут стать отличными компаньонами, прекрасно приспосабливаются к жизни в квартире и хорошо ладят с людьми.