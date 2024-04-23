Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире. Некоторые из них легко поддаются обучению, в то время как другие могут быть более сложными в этом отношении. Ветеринар Богдан Галкин рассказал о том, какие породы собак обычно представляют собой вызов при дрессировке.
По мнению Галкина, одной из самых сложных к обучению являются охотничьи породы. Это обусловлено их инстинктом к охоте и преследованию добычи. Такие собаки обычно упрямы, независимы и очень активны, что делает их непригодными перед выполнением команд.
Также вызывает затруднение обучение декоративных пород собак. Они требуют простых команд и постоянного контроля, иначе могут проявить неуправляемость и капризность.
Эксперт отмечает, что ни охотничьи, ни декоративные породы не являются неумными, но их воспитание требует терпения и профессионального подхода. В этом случае рекомендуется обращаться к специалистам.
В качестве примера успешного обучения ветеринар упомянул бульдогов. Несмотря на их упрямство и настойчивость, эти собаки могут стать отличными компаньонами, прекрасно приспосабливаются к жизни в квартире и хорошо ладят с людьми.
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