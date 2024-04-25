Ученые нашли полный скелет огромного предка белой акулы

Окаменелости 10-метровой хищной рыбы обнаружили на северо-востоке Мексики

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда археологов из Франции и Австрии раскопала исключительно хорошо сохранившийся скелет птиходуса, огромного предшественника современных белых акул, который жил около 76 миллионов лет назад. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Учёные нашли ископаемые останки этой древней акулы в одном из известняковых карьеров Нуэво-Леона на северо-востоке Мексики.

Птиходусы населяли океаны земли в меловом периоде. Эти хищники достигали длины до 10 метров и питались крупными аммонитами и морскими черепахами, что подтверждается формой их зубов. Зубы птиходусов позволяли им раздавливать твёрдые панцири рептилий и ракообразных.

Археологи полагают, что эти гигантские акулы вымерли до окончания мелового периода, не выдержав конкуренции с другими морскими хищниками.

"Птиходус занимал уникальную экологическую нишу в морях позднего мелового периода. К его завершению, эти крупные акулы, вероятно, столкнулись с прямой конкуренцией от некоторых морских рептилий, таких как мозазавры, которые охотились на тех же жертв", — объяснил Ромен Вулло из Университета Ренна во Франции, ведущий автор исследования.