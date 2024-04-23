Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе

Приготовление супа на основе овощного бульона — это легко! Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" не только сытное, но и невероятно вкусное.
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Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 2-3 ст. л. оливкового масла,
— 1 луковица,
— 2 зубчика чеснока,
— 2 столовые ложки томатной пасты,
— 0,5 чайной ложки сушёного орегано,
— горсть свежего шпината
— соль по вкусу,
— 2 помидора,
— 0,5 чайной ложки сушёного базилика,
— полкочана белокочанной капусты,
— 250 г овощной смеси (замороженной),
— 900 мл овощного бульона или воды,
— молотый черный перец по вкусу,
— 1 столовая ложка лимонного сока,
— полпучка петрушки.
Для приготовления супа следуйте указанным ниже шагам:
В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, томатную пасту, орегано и соль. Обжарьте их около 5 минут, периодически помешивая.
В кастрюлю добавьте помидоры, базилик и шпинат, нарезанные кубиками, и готовьте еще несколько минут.
Добавьте в кастрюлю мелко нарезанную капусту, замороженную овощную смесь, овощной бульон или воду, соль и перец. Доведите до кипения, затем снизьте огонь и варите примерно 10 минут, пока овощи не станут мягкими.
В конце добавьте лимонный сок, мелко нарубленную петрушку и специи по вкусу.
Таким образом, вы получите суп на основе овощей, который будет не только вкусным и сытным, но и очень полезным. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает блюда без мяса.
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СУП ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ. Приготовить просто, получится очень вкусно! Рецепт от Всегда Вкусно!