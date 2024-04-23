Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе

Лёгкий суп с капустой и овощами: сытно и очень вкусно даже без мяса

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление супа на основе овощного бульона — это легко! Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" не только сытное, но и невероятно вкусное.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2-3 ст. л. оливкового масла,

— 1 луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 2 столовые ложки томатной пасты,

— 0,5 чайной ложки сушёного орегано,

— горсть свежего шпината

— соль по вкусу,

— 2 помидора,

— 0,5 чайной ложки сушёного базилика,

— полкочана белокочанной капусты,

— 250 г овощной смеси (замороженной),

— 900 мл овощного бульона или воды,

— молотый черный перец по вкусу,

— 1 столовая ложка лимонного сока,

— полпучка петрушки.

Для приготовления супа следуйте указанным ниже шагам:

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, томатную пасту, орегано и соль. Обжарьте их около 5 минут, периодически помешивая. В кастрюлю добавьте помидоры, базилик и шпинат, нарезанные кубиками, и готовьте еще несколько минут. Добавьте в кастрюлю мелко нарезанную капусту, замороженную овощную смесь, овощной бульон или воду, соль и перец. Доведите до кипения, затем снизьте огонь и варите примерно 10 минут, пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте лимонный сок, мелко нарубленную петрушку и специи по вкусу.

Таким образом, вы получите суп на основе овощей, который будет не только вкусным и сытным, но и очень полезным. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает блюда без мяса.