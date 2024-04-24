Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант

Что можно добавить в подливу, кроме муки, чтобы она стала гуще

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите получить более густую подливу, но у вас нет муки, есть несколько альтернативных вариантов.

Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa is licensed under public domain

Один из таких вариантов — добавить горчицу в подливу, пишет издание "БелНовости". Горчица поможет не только достичь нужной густоты, но и придать блюду яркий вкус и аромат.

Подлива может преобразить простые и скучные блюда, придав им сочность и мягкость при тушении мяса или полуфабрикатов. Даже самая обычная каша будет выглядеть более аппетитно и вкусно с подливой.

Для приготовления подливы муку можно обжарить, так как в таком виде мука придаёт подливе нужный цвет и более аппетитный аромат, а количество муки определяет консистенцию соуса — чем больше муки, тем плотнее подлива.

Но если муки нет, можно использовать горчичный порошок вместо неё. Это даст блюду более яркий вкус и цвет. Для достижения нужной густоты добавьте пару чайных ложек горчицы в готовый или готовящийся соус, и хорошо перемешайте.

Если вы не любите острые блюда, можно использовать дижонскую горчицу, которая обладает более мягким вкусом.

Таким образом, горчица — отличная альтернатива муке для получения более густой подливы. Этот способ поможет вам приготовить аппетитное и сочное блюдо, которое порадует ваши вкусовые рецепторы.