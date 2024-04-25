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5 напитков, которые сведут к минимуму или устранят тягу к сладкому: пейте их каждый день

ETNT: снизить тягу к сладкому помогут матча и чайный гриб

1:17
Здоровье

Многие испытывают сильную тягу к употреблению сладкого. Но слишком большое количество сладостей негативно отражается на здоровье и приводит к различным заболеваниям. Об этом пишет ETNT.

ETNT: снизить тягу к сладкому помогут матча и чайный гриб
Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Диетологи назвали несколько напитков, которые помогут вам побороть желание есть сладкое.
 
Прежде всего, можно обратить внимание на фруктовые соки, а именно на арбузный. Он отлично утоляет жажду и помогает справиться с тягой к сладкому, в нём содержатся натуральные сахара. Также арбузный сок богат магнием. Именно этого вещества зачастую не хватает при тяге к сладкому. 

Также не стоит забывать про чистую воду. Нередко люди испытывают голод, но на самом деле организм хочет утолить жажду. Поэтому если хочется съесть лакомство, выпейте стакан воды.

Ещё одним отличным напитком является матча. В нём есть аминокислоты, L-теанин, которые дают хорошее настроение, снижают стресс и чувство беспокойства. Если вам не нравится матча, то также подойдет зеленый чай.

Чайный гриб богат пробиотиками, которые улучшают микрофолору кишечника. Благодаря этому снижается желание есть сладкое.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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