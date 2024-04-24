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Олег Артюков
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Европейцы наращивают импорт удобрений из России

3:24
Экономика

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. В феврале государства сообщества закупили 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167 миллионов евро. Это на 16 процентов больше, чем в январе.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Фото: commons.wikimedia.org by Own work is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существенно увеличили закупки удобрений в России Бельгия, Румыния, Болгария, Германия. А крупнейшим импортёром остаётся Польша, которая закупила удобрений на 44 миллиона евро, максимум с декабря 2021 года, отмечает РИА "Новости".

На данный момент Россия занимает долю в более чем 30 процентов европейского рынка.

Если быть точнее, до 60 процентов импорта калия в Евросоюзе — из России и Белоруссии, а 31 процент азотных удобрений — из России.

Европейские компании таким положением дел недовольны. "Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия", — заявил ранее генеральный директор норвежского химкомбината Yara Свейн Торе Хользетер. Собственно, подобные "аргументы" сколь обыденны, столь же и бездоказательны.

Стоит отметить, что говорит об этом гендиректор норвежской компании. То есть страны, которая сейчас является одним из основных поставщиков природного газа в Евросоюз.

Дело в том, что азотные удобрения — аммиак, карбамид, аммиачную селитру — производят из природного газа. В производстве фосфорных удобрений стоимость углеводородов также играет большую роль, хотя таковых в Евросоюзе производят значительно меньше.

В росте цен на газ в ЕС, понятное дело, тоже обвиняют нашу страну. Иного, впрочем, и ожидать не приходится.

Согласно данным Евростата, импорт российского азота в страны Евросоюза в 2022–2023 годах увеличился на 34 процента по сравнению с предыдущим периодом, а объём поставок вырос на 53 процента. Приблизительно треть всех поставок удобрений в Европу приходится на Россию, отмечало ранее бельгийское издание EurActiv.

А в европейской прессе упрекали фермеров за то, что они предпочитают покупать минеральные удобрения, произведённые в России.

Но очевидно, что дело в цене, на которую те же фермеры и ориентируются. У них, в общем-то, и без удобрений проблем хватает, подтверждением чему стала недавняя волна протестов, прокатившихся по европейским странам.

Поскольку конкурировать с российской продукцией европейским компаниям проблематично, не исключено, что последуют некие административные меры. Под предлогами, например, о которых говорил ранее гендиректор норвежской компании. Он ещё подчёркивал, что российская продукция менее экологична, нежели европейская.

Так что если не получается уговорить тамошних фермеров, то будут принуждать их покупать втридорога продукцию европейских компаний. Как это отразиться на положении сельхозпроизводителей стран Евросоюза, никто, похоже, не задумывается особо. По крайней мере, сейчас.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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