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Администраторов в три раза больше, чем работников: Счётная палата выявила диспропорцию в больницах

Счётная палата выявила переизбыток администраторов в больницах

1:57
Экономика

Аудит, проведенный Счетной палатой России, выявил значительные проблемы в структуре расходования средств ОМС в период 2021–2023 годов.

Счётная палата выявила переизбыток администраторов в больницах
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

Изучение показало, что в 36 из 85 российских регионов число административного персонала в медицинских учреждениях существенно превышает норму. Этот избыток особенно заметен в Сахалинской области, где доля административно-управленческого персонала (АУП) достигла 61,1% к сентябрю 2023 года. Ситуация аналогична в Ханты-Мансийском автономном округе, Курганской и Хабаровской областях, где доля АУП также значительно выше среднего уровня по стране.

Анализ показал, что общая доля АУП по России составляла около 31,9% от общего числа работников медицинских организаций, что указывает на общенациональную тенденцию к административной перегруженности в здравоохранении. Это несоответствие особенно тревожно на фоне нехватки врачебного персонала, указанного в других отчетах, включая данные о том, что в ряде регионов доля врачей может быть втрое ниже, чем доля административных работников, сообщают "Ведомости".

Проблемы с распределением средств подчеркиваются и комментариями экспертов. Так, представитель Всероссийского союза страховщиков обращает внимание на диспропорцию в распределении субвенций из бюджета федерального фонда ОМС, указывая на необходимость пересмотра подходов к финансированию здравоохранения.

В дополнение к административным издержкам, в отчете Счетной палаты также отмечаются расходы на закупку лекарств и другие медицинские нужды, которые также варьируются значительно по регионам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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