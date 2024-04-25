Стиль и практичность: топ цветовых решений для современной кухни

Какой цвет является идеальным для кухни

Хозяйки проводят много времени на кухне, поэтому её оформление играет важную роль.

Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/collections/kitchen-interiors-alk3pdg/

Выбор цвета стен и мебели требует серьёзного подхода, так как это влияет на атмосферу и комфорт кухни.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рекомендует определённый цвет для кухонного пространства.

Серый цвет считается отличным выбором. Он практичен и менее подвержен видимости грязи, чем белый.

Более того, серый придает интерьеру спокойствие и умеренность, и легко сочетается с яркими цветами, такими как красный, жёлтый, оранжевый и синий.

Классические белый и чёрный также подходят, но для разнообразия их часто дополняют другими цветами.

Синий создаёт стильный и приятный образ без ощущения угнетения.

Зелёный тоже хорош, поскольку создаёт атмосферу комфорта для хозяйки.