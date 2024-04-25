Заворотнюк напугала прохожих своим внешним видом после клиники

28-летняя Анна, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, вызвала интерес блогерских кругов после своего визита в косметологическую клинику.
Вернувшись из ОАЭ, она поделилась деталями процедур, включая вакуумное увлажнение кожи и инъекции ботулотоксина. Однако результаты процедур оказались несколько шокирующими, оставив на лице следы от инъекций.
Несмотря на это, Анна открыто обсуждает свой опыт в социальных сетях, также рассказывая о своей борьбе с депрессией, вызванной болезнью матери.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.