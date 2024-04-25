Заворотнюк напугала прохожих своим внешним видом после клиники

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Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась своим опытом косметологических процедур

0:36
Шоу-бизнес

28-летняя Анна, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, вызвала интерес блогерских кругов после своего визита в косметологическую клинику.

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась своим опытом косметологических процедур
Фото: инстаграм аккаунт Анны Заворотнюк

Вернувшись из ОАЭ, она поделилась деталями процедур, включая вакуумное увлажнение кожи и инъекции ботулотоксина. Однако результаты процедур оказались несколько шокирующими, оставив на лице следы от инъекций.

Несмотря на это, Анна открыто обсуждает свой опыт в социальных сетях, также рассказывая о своей борьбе с депрессией, вызванной болезнью матери.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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