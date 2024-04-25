Главные правила стирки: что всегда следует стирать отдельно

Какие предметы следует всегда стирать отдельно от остального белья

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Понимаем, что желание запихнуть все вещи из корзины для белья в стиральную машину иногда бывает сильным, но необходимо помнить о важных правилах, которые не стоит нарушать, если вы хотите, чтобы ваша одежда прослужила долго. Внимательно следуйте рекомендациям производителя, указанным на бирке, разделяйте белое, черное и цветное белье, а также уделяйте внимание разделению различных типов тканей. Обсудим последний пункт и рассмотрим, какие предметы следует всегда стирать отдельно.

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Шерсть: избегайте совместной стирки шерстяных вещей с другими, чтобы избежать деформации и оставшихся остатков шерсти на других предметах.

Деним: не рекомендуется стирать джинсовые вещи с другими предметами, так как они могут окрасить другие вещи.

Кружево: изделия из кружева могут повредиться, если их стирать вместе с другой одеждой, и могут также повредить другие ткани. Для продления срока службы вашего красивого белья лучше стирать его отдельно, предпочтительно в специальном мешке.

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