Назван простой способ защититься от возрастного изменения голоса

Чтение стихов вслух помогает пожилым сохранить голос

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Врач-оториноларинголог (фониатр) Олег Елисеев в сообщении в группе ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского во "Вконтакте" объяснил, что сохранение голоса в зрелом возрасте можно поддержать, придерживаясь здорового образа жизни, активно общаясь и читая стихи вслух. С течением времени тонус мышц, включая голосовые связки, ослабевает, что вызывает пресбифонию — ухудшение голосовых функций.

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Регулярное использование голоса через общение или чтение стихов, таких как произведения Пушкина или Лермонтова, способствует замедлению этого процесса и укреплению мышц. Врач подчеркнул, что молчать людям старшей возрастной группы категорически противопоказано.

При появлении охриплости важно найти баланс, чтобы не перегружать голосовые связки, но и не молчать полностью. Кроме того, достаточное количество сна и внимание к общему здоровью также критично, поскольку недосып и различные болезни могут усугубить состояние голосовых связок.