Неожиданный инцидент в воздухе: iberia вернулась в аэропорт из-за треснутого стекла

В самолете треснуло лобовое стекло во время полета

Во время полета испанского авиаперевозчика Iberia произошел инцидент с треснувшим лобовым стеклом. Об этом сообщает AeroInside через Telegram.

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Ситуация возникла на борту лайнера Bombardier CRJ 1000, выполнявшего рейс из Мюнхена в Мадрид, 22 апреля. Инцидент произошел почти сразу после взлёта, когда на борту находилось 58 пассажиров.

В связи с этим пилоты прекратили подъем и решили вернуться в аэропорт вылета. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту немецкого города. Никто не пострадал.