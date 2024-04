Неожиданный инцидент в воздухе: iberia вернулась в аэропорт из-за треснутого стекла

Во время полета испанского авиаперевозчика Iberia произошел инцидент с треснувшим лобовым стеклом. Об этом сообщает AeroInside через Telegram.

Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0