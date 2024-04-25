Неожиданный инцидент в воздухе: iberia вернулась в аэропорт из-за треснутого стекла

Во время полета испанского авиаперевозчика Iberia произошел инцидент с треснувшим лобовым стеклом. Об этом сообщает AeroInside через Telegram.
Ситуация возникла на борту лайнера Bombardier CRJ 1000, выполнявшего рейс из Мюнхена в Мадрид, 22 апреля. Инцидент произошел почти сразу после взлёта, когда на борту находилось 58 пассажиров.
В связи с этим пилоты прекратили подъем и решили вернуться в аэропорт вылета. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту немецкого города. Никто не пострадал.
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