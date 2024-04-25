Как правильно организовать уход за питомцем во время вашего отсутствия

Почему не стоит брать кошку с собой путешествовать

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В период отпусков многие владельцы домашних животных сталкиваются с вопросом, как лучше поступить со своими питомцами.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые предпочитают передать заботу о кошке родственникам или друзьям, чтобы убедиться, что питомец будет под присмотром.

Другие выбирают вариант с передачей ключей знакомым, которые заботятся о животном, заходя в дом кормить и ухаживать за ним.

Сегодня все чаще владельцы принимают решение взять своих любимцев с собой в путешествия.

Такое решение имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, питомец остается рядом с хозяином, не чувствует себя одиноко, получает необходимое внимание и заботу.

Однако важно учитывать особенности психологии животного. Например, собаки обычно очень привязаны к человеку и могут испытывать стресс от долгой разлуки.

В отличие от них, кошки чаще привязаны к своему дому, а не к определенным людям. Поэтому специалисты не рекомендуют брать кошек с собой в путешествия.

Более предпочтительным вариантом является нахождение надежного человека, который может время от времени навещать вашего питомца. Это поможет животному избежать стресса и негативных последствий от разлуки.