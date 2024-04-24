Вашу кошку съедят черви и бактерии: можно ли давать питомцу сырое мясо

Когда дело доходит до кормления домашней кошки, многие хозяева задумываются о том, можно ли предложить ей сырое мясо.
В естественных условиях кошки не потребляют готовые блюда. Важно тщательно подбирать мясо для своего пушистого друга.
Преимущества сырого мяса для кошек: домашние кошки, хоть и выглядят безобидно, являются настоящими хищниками. Инстинктивно они могут чувствовать потребность в сыром мясе.
Бродячие кошки удовлетворяют свои потребности, охотясь на мышей и птиц, что несет риск заражения паразитами через пищеварительную систему жертвы. Предложение сырого мяса вашему питомцу поможет избежать таких проблем.
Как мясоеды, кошки извлекают из сырого мяса необходимые питательные вещества без потери витаминов, которые могут разрушаться при термической обработке.
Рекомендуемые виды мяса для кошек:
Выбирайте мясо из проверенных источников, чтобы убедиться в его качестве и безопасности для сырого потребления. Избегайте кормления кошек сырой свининой, так как она может содержать опасные микроорганизмы.
Таким образом, включение сырого мяса в рацион вашей кошки может быть полезным при правильном подходе и соблюдении мер предосторожности, особенно в отношении свинины.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.