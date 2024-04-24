Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не стоит брать кошку с собой путешествовать
Какова необходимость снимать все украшения перед сном
Салат из огурцов, помидоров и нута: его изюминка — в медово-горчичной заправке
Чтение стихов вслух помогает пожилым сохранить голос
Зепюр Брутян рассказала, что хочет родить второго ребенка от Павла Прилучного
Стало известно, какие вещи кошка любит больше всего
Advice.News: чайные пакетики приносят вред здоровью
Замену футболисту Дзюбе ищет руководство "Локомотива"
Обзор инвестиционных инструментов 2024 года
Вашу кошку съедят черви и бактерии: можно ли давать питомцу сырое мясо

Эксперты дали ответ, можно ли давать кошке сырое мясо

2:20
Зоосфера » Кошки

Когда дело доходит до кормления домашней кошки, многие хозяева задумываются о том, можно ли предложить ей сырое мясо.

Эксперты дали ответ, можно ли давать кошке сырое мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В естественных условиях кошки не потребляют готовые блюда. Важно тщательно подбирать мясо для своего пушистого друга.

Преимущества сырого мяса для кошек: домашние кошки, хоть и выглядят безобидно, являются настоящими хищниками. Инстинктивно они могут чувствовать потребность в сыром мясе.

Бродячие кошки удовлетворяют свои потребности, охотясь на мышей и птиц, что несет риск заражения паразитами через пищеварительную систему жертвы. Предложение сырого мяса вашему питомцу поможет избежать таких проблем.

Как мясоеды, кошки извлекают из сырого мяса необходимые питательные вещества без потери витаминов, которые могут разрушаться при термической обработке.

Рекомендуемые виды мяса для кошек:

  • Говядина
  • Конина
  • Баранина
  • Домашняя птица

Выбирайте мясо из проверенных источников, чтобы убедиться в его качестве и безопасности для сырого потребления. Избегайте кормления кошек сырой свининой, так как она может содержать опасные микроорганизмы.

  • Сырая свинина: сырая свинина может быть опасна для кошек из-за болезнетворных бактерий. При желании включить свинину в рацион, тщательно варите или жарьте мясо до полной готовности.
  • Предпочтения кошек: многие кошки предпочитают говядину благодаря её плотной текстуре, которая помогает поддерживать здоровье зубов. Говядина содержит меньше жиров и предотвращает ожирение при умеренном потреблении. Не перекармливайте кошек, так как они могут отказаться от обычного корма в пользу мясных лакомств.
  • Куриное мясо: курица — отличный выбор для регулярного включения в рацион в виде сырого мяса. Она богата белком и низка по жировому содержанию, что предотвращает набор лишнего веса у кошки. Куриное мясо безопасно давать даже при недомоганиях.

Таким образом, включение сырого мяса в рацион вашей кошки может быть полезным при правильном подходе и соблюдении мер предосторожности, особенно в отношении свинины.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире.

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Что можно добавить в подливу, кроме муки, чтобы она стала гуще
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Европа опять скупает "вредный" товар в России
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Удивительно просто: как добавить лет жизни вашему двигателю — советы от эксперта
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Последние материалы
Эксперты дали ответ, можно ли давать кошке сырое мясо
Какой цвет является идеальным для кухни
Окаменелости 10-метровой хищной рыбы обнаружили на северо-востоке Мексики
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась своим опытом косметологических процедур
Акции Tesla выросли на фоне планов по выпуску доступных моделей в 2025 году
ETNT: снизить тягу к сладкому помогут матча и чайный гриб
Какие предметы следует всегда стирать отдельно от остального белья
Счётная палата выявила переизбыток администраторов в больницах
В самолете треснуло лобовое стекло во время полета
Покупка жилья: 4 скрытых угроз, которые не поддаются защите страховкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников