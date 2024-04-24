Вашу кошку съедят черви и бактерии: можно ли давать питомцу сырое мясо

Эксперты дали ответ, можно ли давать кошке сырое мясо

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда дело доходит до кормления домашней кошки, многие хозяева задумываются о том, можно ли предложить ей сырое мясо.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В естественных условиях кошки не потребляют готовые блюда. Важно тщательно подбирать мясо для своего пушистого друга.

Преимущества сырого мяса для кошек: домашние кошки, хоть и выглядят безобидно, являются настоящими хищниками. Инстинктивно они могут чувствовать потребность в сыром мясе.

Бродячие кошки удовлетворяют свои потребности, охотясь на мышей и птиц, что несет риск заражения паразитами через пищеварительную систему жертвы. Предложение сырого мяса вашему питомцу поможет избежать таких проблем.

Как мясоеды, кошки извлекают из сырого мяса необходимые питательные вещества без потери витаминов, которые могут разрушаться при термической обработке.

Рекомендуемые виды мяса для кошек:

Говядина

Конина

Баранина

Домашняя птица

Выбирайте мясо из проверенных источников, чтобы убедиться в его качестве и безопасности для сырого потребления. Избегайте кормления кошек сырой свининой, так как она может содержать опасные микроорганизмы.

Сырая свинина: сырая свинина может быть опасна для кошек из-за болезнетворных бактерий. При желании включить свинину в рацион, тщательно варите или жарьте мясо до полной готовности.

сырая свинина может быть опасна для кошек из-за болезнетворных бактерий. При желании включить свинину в рацион, тщательно варите или жарьте мясо до полной готовности. Предпочтения кошек: многие кошки предпочитают говядину благодаря её плотной текстуре, которая помогает поддерживать здоровье зубов. Говядина содержит меньше жиров и предотвращает ожирение при умеренном потреблении. Не перекармливайте кошек, так как они могут отказаться от обычного корма в пользу мясных лакомств.

многие кошки предпочитают говядину благодаря её плотной текстуре, которая помогает поддерживать здоровье зубов. Говядина содержит меньше жиров и предотвращает ожирение при умеренном потреблении. Не перекармливайте кошек, так как они могут отказаться от обычного корма в пользу мясных лакомств. Куриное мясо: курица — отличный выбор для регулярного включения в рацион в виде сырого мяса. Она богата белком и низка по жировому содержанию, что предотвращает набор лишнего веса у кошки. Куриное мясо безопасно давать даже при недомоганиях.

Таким образом, включение сырого мяса в рацион вашей кошки может быть полезным при правильном подходе и соблюдении мер предосторожности, особенно в отношении свинины.