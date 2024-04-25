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Клуб "Локомотив" ищет замену Артему Дзюбе

Замену футболисту Дзюбе ищет руководство "Локомотива"

0:42
Спорт

Руководство футбольного клуба "Локомотив" ищет замену игроку Артему Дзюбе. Стал известен шорт-лись претендентов.

Замену футболисту Дзюбе ищет руководство "Локомотива"
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Форварда выберут в летнее трансферное окно.

В список вошли: Конате из "Ахмата", Шитов из "Крыльев Советов", Даку из "Рубина", Грулёв из "Динамо", Голенков из "Ростова", Воробьёв из "Оренбурга", Окоронкво из "Арсенала" и Тимошенко из "Родины".

"В "Локомотиве" окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда", — сказал источник портала "Чемпионат".

Добавим, что кроме вариантов из России, идёт изучение игроков в Европе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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