Клуб "Локомотив" ищет замену Артему Дзюбе

Руководство футбольного клуба "Локомотив" ищет замену игроку Артему Дзюбе. Стал известен шорт-лись претендентов.
Форварда выберут в летнее трансферное окно.
В список вошли: Конате из "Ахмата", Шитов из "Крыльев Советов", Даку из "Рубина", Грулёв из "Динамо", Голенков из "Ростова", Воробьёв из "Оренбурга", Окоронкво из "Арсенала" и Тимошенко из "Родины".
"В "Локомотиве" окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда", — сказал источник портала "Чемпионат".
Добавим, что кроме вариантов из России, идёт изучение игроков в Европе.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.