Раскрыты секреты кошачьих привычек: что ваша кошка любит больше всего

Стало известно, какие вещи кошка любит больше всего

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Покупка дорогих игрушек для кошек часто оказывается бессмысленной: они обычно предпочитают играть с картонной коробкой. Давайте попробуем разобраться, почему кошки так поступают и что они действительно любят.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кошки — это интеллектуальные и чувствительные животные со своими предпочтениями и антипатиями, которые их владельцы могут распознать после длительного наблюдения. Помните, что интересы вашего питомца могут меняться на протяжении всей жизни, и вам важно уметь их распознавать.

Вот несколько вещей, которые особенно любят кошки:

Сбрасывание предметов со стола: это может раздражать, но кошки получают удовольствие, наблюдая за падением и разбиванием предметов.

это может раздражать, но кошки получают удовольствие, наблюдая за падением и разбиванием предметов. Прятки в коробках: коробки предоставляют уютное и защищённое пространство, где кошки могут устроить засаду или спрятаться.

коробки предоставляют уютное и защищённое пространство, где кошки могут устроить засаду или спрятаться. Игра с электрическими кабелями: хотя это может быть опасно, кошки находят удовольствие в том, чтобы манипулировать движущимися предметами.

хотя это может быть опасно, кошки находят удовольствие в том, чтобы манипулировать движущимися предметами. Чесание возле хвоста: это место, которое кошка не может достать сама, поэтому они ищут вашу помощь в этом.

это место, которое кошка не может достать сама, поэтому они ищут вашу помощь в этом. Месить лапками : это признак комфорта и счастья, напоминающий о котёнке, который месит молочные железы матери.

: это признак комфорта и счастья, напоминающий о котёнке, который месит молочные железы матери. Игра лапами: атакуя ваши ноги, кошка просто хочет поиграть, реагируя на движение.

атакуя ваши ноги, кошка просто хочет поиграть, реагируя на движение. Наблюдение: кошки любят наблюдать за окружающим миром, будь то через окно или сквозь щель двери.

Это лишь малая часть того, что привлекает кошек, но это поможет вам лучше понять их мир.