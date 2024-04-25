Раскрыты секреты кошачьих привычек: что ваша кошка любит больше всего

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Стало известно, какие вещи кошка любит больше всего

1:37
Зоосфера » Кошки

Покупка дорогих игрушек для кошек часто оказывается бессмысленной: они обычно предпочитают играть с картонной коробкой. Давайте попробуем разобраться, почему кошки так поступают и что они действительно любят.

Стало известно, какие вещи кошка любит больше всего
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кошки — это интеллектуальные и чувствительные животные со своими предпочтениями и антипатиями, которые их владельцы могут распознать после длительного наблюдения. Помните, что интересы вашего питомца могут меняться на протяжении всей жизни, и вам важно уметь их распознавать.

Вот несколько вещей, которые особенно любят кошки:

  • Сбрасывание предметов со стола: это может раздражать, но кошки получают удовольствие, наблюдая за падением и разбиванием предметов.
  • Прятки в коробках: коробки предоставляют уютное и защищённое пространство, где кошки могут устроить засаду или спрятаться.
  • Игра с электрическими кабелями: хотя это может быть опасно, кошки находят удовольствие в том, чтобы манипулировать движущимися предметами.
  • Чесание возле хвоста: это место, которое кошка не может достать сама, поэтому они ищут вашу помощь в этом.
  • Месить лапками: это признак комфорта и счастья, напоминающий о котёнке, который месит молочные железы матери.
  • Игра лапами: атакуя ваши ноги, кошка просто хочет поиграть, реагируя на движение.
  • Наблюдение: кошки любят наблюдать за окружающим миром, будь то через окно или сквозь щель двери.

Это лишь малая часть того, что привлекает кошек, но это поможет вам лучше понять их мир.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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