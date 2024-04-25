Зачем снимать украшения перед сном: основные причины и мифы

Какова необходимость снимать все украшения перед сном

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна приносит желание украшаться, и это не только о минималистичных аксессуарах, но и о роскошных ювелирных комплектах, которые становятся центральным элементом образа. Они значительно влияют на визуальное восприятие наряда и придают ему завершенность. Отбрасывать их на ночь не стоит.

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Однако важно снимать все украшения перед сном по нескольким причинам. Во-первых, серьги могут вызвать травмы кожи за ушами, а кольцо может нарушить кровообращение. Во-вторых, сами украшения могут деформироваться. Но это еще не все.

Есть и третья причина, о которой говорил Александр Шепс в одном из интервью. Оказывается, на запястьях, шее и пальцах находятся самые сильные чакровые зоны человека. Украшения могут поглощать негативную энергию, и поэтому важно избавляться от нее ночью. Некоторые экстрасенсы утверждают, что если не снимать украшения, то весь негатив может передаться человеку, так как во сне он не контролирует свое тело. Однако верить в это или нет остается на усмотрение каждого.

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