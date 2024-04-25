Салат из помидоров, огурцов и нута: заправьте его не сметаной или маслом, а соусом из горчицы и мёда

Салат из огурцов, помидоров и нута: его изюминка — в медово-горчичной заправке

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите огурцы и помидоры, но классический салат из них вам немного наскучил, попробуйте сделать эту версию рецепта салата из огурцов, помидоров и нута с медово-горчичной заправкой, которую предлагает "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 450 г мелких помидоров,

— 2-3 средних огурца,

— несколько перьев зелёного лука,

— 1 веточка свежего орегано,

— 300-350 г консервированного или варёного нута,

— 2 столовые ложки оливкового масла,

— 2 чайные ложки красного винного уксуса,

— 1 чайная ложка дижонской горчицы,

— 1 чайная ложка мёда,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте помидоры на четвертинки. Огурцы и зелёный лук нарежьте длинными полосками. Измельчите свежий орегано. Смешайте нарезанные помидоры, огурцы, зелёный лук и орегано с нутом. В отдельной миске смешайте оливковое масло, красный винный уксус, дижонскую горчицу, мёд, соль и молотый чёрный перец. Хорошо перемешайте, чтобы получить единообразную заправку. Налейте заправку на салат и тщательно перемешайте, чтобы овощи и нут были равномерно покрыты. Подавайте салат охлаждённым.

Теперь ваш салат из огурцов, помидоров и нута с медово-горчичной заправкой готов к употреблению! Приятного аппетита!