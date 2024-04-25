Салат из помидоров, огурцов и нута: заправьте его не сметаной или маслом, а соусом из горчицы и мёда

Если вы любите огурцы и помидоры, но классический салат из них вам немного наскучил, попробуйте сделать эту версию рецепта салата из огурцов, помидоров и нута с медово-горчичной заправкой, которую предлагает "Лайфхакер.ру".
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Ингредиенты:
— 450 г мелких помидоров,
— 2-3 средних огурца,
— несколько перьев зелёного лука,
— 1 веточка свежего орегано,
— 300-350 г консервированного или варёного нута,
— 2 столовые ложки оливкового масла,
— 2 чайные ложки красного винного уксуса,
— 1 чайная ложка дижонской горчицы,
— 1 чайная ложка мёда,
— соль и молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
Разрежьте помидоры на четвертинки. Огурцы и зелёный лук нарежьте длинными полосками. Измельчите свежий орегано.
Смешайте нарезанные помидоры, огурцы, зелёный лук и орегано с нутом.
В отдельной миске смешайте оливковое масло, красный винный уксус, дижонскую горчицу, мёд, соль и молотый чёрный перец. Хорошо перемешайте, чтобы получить единообразную заправку.
Налейте заправку на салат и тщательно перемешайте, чтобы овощи и нут были равномерно покрыты.
Подавайте салат охлаждённым.
Теперь ваш салат из огурцов, помидоров и нута с медово-горчичной заправкой готов к употреблению! Приятного аппетита!