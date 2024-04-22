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Салат из тунца, огурца и яиц: с аппетитной и лёгкой заправкой из греческого йогурта

Салат с тунцом, яйцами и огурцом: полезный и лёгкий, с йогуртовой заправкой

1:07
Еда

Приготовление аппетитного и лёгкого салата с тунцом, яйцами и огурцом от сайта "Лайфхакер.ру" не займёт много времени. Заправка из греческого йогурта с паприкой добавит этой закуске особый вкус.

Салат с тунцом, яйцами и огурцом: полезный и лёгкий, с йогуртовой заправкой
Фото: flickr.com by nvarchar is licensed under CC BY-SA 2.0.

Количество порций: 2

Ингредиенты:

— 2-3 яйца,

— 1-2 свежих огурца,

— 1 банка консервированного тунца,

— соль, перец чёрный (по вкусу),

— 2-3 ст. ложки греческого йогурта,

— 1/3 ч. ложки копчёной паприки,

— 1 яблоко.

Приготовление:

  1. Яйца отварите "вкрутую", остудите, нарежьте мелкими кубиками вместе с огурцами.
  2. Откиньте жидкость из банки с тунцом. Измельчите рыбу вилкой.
  3. Смешайте тунец, яйца и огурцы, посолите и поперчите по вкусу. Затем приготовьте заправку, смешав греческий йогурт с копчёной паприкой.
  4. Перемешайте все ингредиенты салата, чтобы они равномерно пропитались соусом.
  5. Украсьте салат ломтиками яблока перед подачей. Приятного аппетита!
Вкуснейший САЛАТ с Тунцом за Считаные Минуты/Салат с Консервированным Тунцом, Яйцами и Огурцом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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