Салат из тунца, огурца и яиц: с аппетитной и лёгкой заправкой из греческого йогурта
Салат с тунцом, яйцами и огурцом: полезный и лёгкий, с йогуртовой заправкой
1:07
Приготовление аппетитного и лёгкого салата с тунцом, яйцами и огурцом от сайта "Лайфхакер.ру" не займёт много времени. Заправка из греческого йогурта с паприкой добавит этой закуске особый вкус.
Фото: flickr.com by nvarchar is licensed under CC BY-SA 2.0.
Количество порций: 2
Ингредиенты:
— 2-3 яйца,
— 1-2 свежих огурца,
— 1 банка консервированного тунца,
— соль, перец чёрный (по вкусу),
— 2-3 ст. ложки греческого йогурта,
— 1/3 ч. ложки копчёной паприки,
— 1 яблоко.
Приготовление:
- Яйца отварите "вкрутую", остудите, нарежьте мелкими кубиками вместе с огурцами.
- Откиньте жидкость из банки с тунцом. Измельчите рыбу вилкой.
- Смешайте тунец, яйца и огурцы, посолите и поперчите по вкусу. Затем приготовьте заправку, смешав греческий йогурт с копчёной паприкой.
- Перемешайте все ингредиенты салата, чтобы они равномерно пропитались соусом.
- Украсьте салат ломтиками яблока перед подачей. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру