Салат из тунца, огурца и яиц: с аппетитной и лёгкой заправкой из греческого йогурта

Салат с тунцом, яйцами и огурцом: полезный и лёгкий, с йогуртовой заправкой

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление аппетитного и лёгкого салата с тунцом, яйцами и огурцом от сайта "Лайфхакер.ру" не займёт много времени. Заправка из греческого йогурта с паприкой добавит этой закуске особый вкус.

Фото: flickr.com by nvarchar is licensed under CC BY-SA 2.0.

Количество порций: 2

Ингредиенты:

— 2-3 яйца,

— 1-2 свежих огурца,

— 1 банка консервированного тунца,

— соль, перец чёрный (по вкусу),

— 2-3 ст. ложки греческого йогурта,

— 1/3 ч. ложки копчёной паприки,

— 1 яблоко.

Приготовление:

Яйца отварите "вкрутую", остудите, нарежьте мелкими кубиками вместе с огурцами. Откиньте жидкость из банки с тунцом. Измельчите рыбу вилкой. Смешайте тунец, яйца и огурцы, посолите и поперчите по вкусу. Затем приготовьте заправку, смешав греческий йогурт с копчёной паприкой. Перемешайте все ингредиенты салата, чтобы они равномерно пропитались соусом. Украсьте салат ломтиками яблока перед подачей. Приятного аппетита!