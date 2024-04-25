Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: об этом знают не все

Advice.News: чайные пакетики приносят вред здоровью

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай в пакетиках – быстрый, но не совсем безопасный способ заваривания напитка. Эксперты рассказали о вреде чая в пакетиках, пишет Advice.News.

Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Недорогие чайные пакетики часто содержат фтор, который при длительном употреблении может нанести вред костной системе организма и способствовать развитию кариеса.

Также чай в пакетиках содержит вещества, которые вредят нормальному пищеварению и снижают качество сна. Кроме того, исследования показали, что чайные пакетики содержат микропластик, который со временем накапливается в организме.

В связи с этим лучше всего выбирать листовой чай. Так вы сможете насладиться ароматом и вкусом напитка и не нанести вред здоровью.

Еще эксперты разъяснили, можно ли заваривать чайный пакетик несколько раз. Пакетики часто содержат некачественное сырье, чайную пыль и мелкий мусор. Чем чаще вы будете повторно заваривать чай, тем больше дубильных веществ будет выделяться из листьев. Они влияют на вкус и запах напитка, а также вредны для организма человека.