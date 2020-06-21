Президент России Владимир Путин попросил чиновников заниматься делами, а не искать ему преемника.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать", — пояснил глава государства.