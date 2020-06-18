В Трудовом кодексе появится понятие "дистанционная (удаленная) работа". Также в кодекс будут внесены понятия временной дистанционной работы и комбинированной работы.
Президент РФ Владимир Путин еще в 2013 году подписал документ, вносящий изменения в Трудовой кодекс, тогда же стали действовать правила регулирования дистанционного труда.
О том, в чем принципиальные отличия нового законопроекта об удаленной работе, рассказал президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
"Те правила "удаленки", которые были, не касались массово людей. Поэтому там было формальное описание этого процесса.
С моей точки зрения, новый законопроект во многом ущемляет права работающих, потому что если до этого работодатель, который вынужден был человека переводить на "удаленку", должен ему зарплату в полном объеме заплатить, то сейчас, я думаю, в результате такого закона удаленная работа будет оплачиваться по другим тарифам и зарплатам, которые будут меньше. Возможно, так как сейчас безработица будет расти, соответственно, ситуация на рынке труда ухудшается, то просто будут работникам предлагать удаленную работу по минимальной ставке, на что они будут вынуждены соглашаться.
Я думаю, что нужно профсоюзам, особенно независимым, проанализировать эти поправки и сделать анализ по поводу защиты прав граждан", — заключил эксперт.
Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.