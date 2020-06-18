Эксперт: "Законопроект об удаленной работе ущемляет права сотрудников"

В Трудовом кодексе появится понятие "дистанционная (удаленная) работа". Также в кодекс будут внесены понятия временной дистанционной работы и комбинированной работы.

Президент РФ Владимир Путин еще в 2013 году подписал документ, вносящий изменения в Трудовой кодекс, тогда же стали действовать правила регулирования дистанционного труда.

О том, в чем принципиальные отличия нового законопроекта об удаленной работе, рассказал президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.