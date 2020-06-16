Авторы законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В Трудовом кодексе появится понятие "дистанционная (удаленная) работа". Также в кодекс будут внесены понятия временной дистанционной работы и комбинированной работы.
Планируется упростить переход на дистанционную работу. Так, для подписания договора не потребуется электронная цифровая подпись.
Из ТК РФ уберут устаревшие нормы. Так, сотрудник сможет работать в любом месте, где есть интернет. До этого в документе необходимо было прописывать место удаленной работы.
Авторы законопроекта считают, что в Трудовой кодексе нужно прописать, что сотрудник на "удаленке" не обязан находиться на связи круглосуточно, он может не отвечать звонки и письма в определенное время.
Ранее "Правда.Ру" писала о плюсах и минусах "удаленки".
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.