Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе

Авторы законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Упрощенное оформление

В Трудовом кодексе появится понятие "дистанционная (удаленная) работа". Также в кодекс будут внесены понятия временной дистанционной работы и комбинированной работы.

Планируется упростить переход на дистанционную работу. Так, для подписания договора не потребуется электронная цифровая подпись.

Переработки исключены

Из ТК РФ уберут устаревшие нормы. Так, сотрудник сможет работать в любом месте, где есть интернет. До этого в документе необходимо было прописывать место удаленной работы.

Авторы законопроекта считают, что в Трудовой кодексе нужно прописать, что сотрудник на "удаленке" не обязан находиться на связи круглосуточно, он может не отвечать звонки и письма в определенное время.

Ранее "Правда.Ру" писала о плюсах и минусах "удаленки".