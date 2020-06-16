Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля

Россию ждет очередная прямая линия с президентом. Она намечена на июль.

Об этом рассказали в Кремле.

"Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие стоит ждать после 1 июля, то есть после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, что последняя прямая линия с президентом состоялась 20 июня 2019 года. Тогда Владимир Путин в прямом эфире общался с россиянами и отвечал на их вопросы в течение 4 часов 16 минут. Глава государства дал разъяснения по 81 вопросу, всего их было задано более 2,6 миллиона.

Прямую линию с президентом посмотрели 5,3 миллиона зрителей, что стало худшим результатом с 2011 года.