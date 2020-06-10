В Кремле с большим вниманием наблюдают за ходом президентской гонки в Белоруссии, поскольку эта страна является ближайшим союзником России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важный наш ближайший союзник, это государство, с которым у нас создано и действует союзное государство России и Белоруссии. Потому, конечно, с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания. Мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам", — пояснил представитель Кремля.