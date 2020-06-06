Колташов: поправки в Конституцию повысят платежеспособность россиян

Принятие поправки о МРОТ в Конституцию РФ повлечет за собой пересмотр методики определения прожиточного минимума и рост зарплат, а значит, вызовет повышение платежеспособности россиян, убежден экономист, публицист и писатель Василий Колташов.

"Для нас необходимо повышение платежеспособного спроса, поскольку рост экономики напрямую связан с внутренним покупателем. Ставка делалась на экспорт, на внешнего покупателя. Естественно, внешний рынок очень важен, но внутренний рынок должен быть выведен из состояния забвения и должен всячески поощряться. Это означает, что нужно поощрять рост благосостояния домашних хозяйств и покупки с их стороны мебели, недвижимости и множества товаров, производимых в РФ. Это необходимое условие развития, поэтому это правильная инициатива", — рассказал Колташов.

Голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 1 июля во всех регионах России. Подробно ознакомиться с предложенными изменениями можно на сайте конституция. рф, чтобы потом утвердительно или отрицательно ответить на один вопрос в бюллетене: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

В рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 каждому гражданину на входе на избирательный участок измерят температуру, выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. На самих участках будет проводиться дезинфекция.

В Москве и Нижегородской области можно будет проголосовать дистанционно в период с 25 по 30 июня через электронный механизм "Мобильный избиратель". Для этого необходимо до 21 июня подать соответствующую заявку через портал московской мэрии или сайт государственных услуг.

К голосованию по поправкам в Конституцию допускаются совершеннолетние дееспособные граждане РФ, кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда.

Результаты голосования объявят не позднее 7 июля. Если граждане поддержат поправки в Конституцию, они вступят в силу немедленно.