Государство обеспечит волонтеров и НКО защитными масками

Защитные маски волонтеры России получат бесплатно. В стране утвердили правила их закупки.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Государство бесплатно обеспечит волонтеров и социально ориентированные некоммерческие организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Правила их закупки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщает пресс-служба кабинета министров.

На федеральные средства маски, костюмы, перчатки, дезинфицирующие средства, лицевые экраны закупят, доставят в регионы, организуют их хранение. Количество средств индивидуальной защиты будет зависеть от заявок Ассоциации волонтерских центров.

Напомним, что на эти цели из федерального бюджета выделено 1,057 миллиарда рублей. Деньги получит и распределит Минпромторг.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство России выделило еще свыше восьми миллиардов рублей. Эти средства направят на повышение детских пособий по уходу за первым ребенком в семье. Деньги выделены из резервного фонда правительства.