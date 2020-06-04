Правительство выделит более 8 млрд рублей на повышение детских пособий

Российские правительство выделит более 8 млрд рублей, которые будут направлены на повышение пособий по уходу на первым ребенком.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что средства на удвоение пособий были выделены из резервного фонда правительства.

Российские семьи получат выплаты уже в этом месяце.

Стоит напомнить, что ранее Государственная Дума приняла закон, согласно которому пособие для россиян с детьми до 1,5 лет будет увеличено в два раза.

На сегодняшний день пособие на первого ребенка в возрасте до 1,5 лет составляет 1500 рублей, на второго, третьего и последующих детей — 3000 рублей.

С июня 2020 года размер обеих выплат будут составлять 6 752 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 1 июня в России начались выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. За первый день выплат их получали родители 345 тысяч детей.