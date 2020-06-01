Президент России Владимир Путин 1 июня провел встречу с рабочей группой по поправкам в Конституцию и сообщил, что необходимо вернуться к активной работе над реализацией поправок.

"Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе, должны подумать и о работе над поправками в конституцию", — заявил президент.

"За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в конституцию", — добавил Путин.