Песков больше не протягивает руку для приветствия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что научился не протягивать руку для приветствия. По его словам, это было непросто, но необходимо.

"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", — сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков переболел коронавирусом. Сейчас чиновник приступил к работе и соблюдает самоизоляцию.