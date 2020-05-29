Российское посольство в США в канун 190-летия подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев напомнило действующим властям Соединенных Штатов об этом знаменательном факте их истории.
А заодно указало на недопустимость — с моральной точки зрения — поучать другие страны, выставляя себя эталоном демократии.
Соответствующая публикация появилась на странице российской дипмиссии:
Для справки:
Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Первоначальный смысл его в том, что индейцы — коренные жители материка должны добровольно покинуть свои земли в обмен на другие территории. По факту же их принудительно депортировали.
По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит 24,2% россиян.
При этом в отчетном документе отмечается, что
Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.
С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.
На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.
"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.
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